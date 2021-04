Ocalały z rzezi Woli ks. Stanisław Kicman nie żyje. Miał 83 lata

Docierają do nas niezwykle smutne informacje. Nie żyje ksiądz Stanisław Kicman. Katolicki duchowny zmarł dziś w wieku 83 lat.

O śmierci księdza informuje na Facebooku fundacja „Nie zapomnij o nas”.

Jak przypomniano, ksiądz Kicman w młodym wieku ocalał z rzezi Woli. Po latach wspominał:

„Mama przycisnęła mnie do piersi i mówiła: «zamknij oczy, nie będzie bolało»”.

Na egzekucję 8 sierpnia 1944 roku czekali trzy godziny. Nie została ona jednak wykonana i zaprowadzono ich do kościoła na noc. Ostatecznie razem z rodziną trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a stamtąd do obozu pracy Hameln pod Hanowerem. Tam doczekali z mamą i babcią wyzwolenia.

Brak nam słów...

Cześć Jego pamięci! pic.twitter.com/yEiXcyjHqP — Nie zapomnij o nas (@NieZapomnijONas) April 16, 2021

dam/IAR,TVP.Info