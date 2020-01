Ocalały z Holokaustu: Niemcy powinni zapłacić Polakom odszkodowania

Jak podkreślał Mosberg, „za wszystko” obwinia Niemców.



– Gdyby oni nie głosowali w trzydziestym którymś roku na Hitlera, nie byłoby NSDAP, nie byłoby obozów koncentracyjnych i obozów zagłady i nie byłoby tych morderstw – zaznaczył



– Dlatego ja uważam, że Niemcy powinni płacić za utrzymanie tych obozów w Polsce, to jest bardzo kosztowne. I również powinni, w moim pojęciu, zapłacić odszkodowanie Polakom, którzy potracili rodziny i byli w obozach – dodał.



Mosberg podkreślił, że za każdym razem, gdy ma tę sposobność, mówi o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. – Bardzo dużo ludzi nie słyszało w USA o obozach koncentracyjnych i o Holokauście. To jest mój obowiązek dla pamięci mojej rodziny i reszty ludzi, którzy zostali zamordowani przez Niemców, żeby o tym mówić, żeby nie zapomnieć – podkreślił.



– Nie wolno nam zapomnieć, gdybyśmy zapomnieli, to tak, jakbyśmy zabili tych ludzi jeszcze raz – zauważył Mosberg