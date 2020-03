Obywatele RP żądają wprowadzenia stanu wyjątkowego i przesunięcia wyborów

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 16.3.20 13:32



Ale to jest chyba oczywiste, że wybory muszą być przesunięte na termin kiedy będzie się mogła odbyć normalna kampania wyborcza.

Zwlekanie z decyzją to świństwo, bo kandydaci nie wiedzą co mają robić, a Duda się lansuje ratując Polskę. Zwlekanie to polityczne świństwo.