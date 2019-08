Obywatele RP: Ujazdowski - zdrajca - musi odejść!!!

Ruch Obywateli RP nie chce, aby z list opozycji do Senatu kandydował Kazimierz Ujazdowski, były polityk PiS. Proponują, by zamiast niego w wyborach wystartował lider Obywateli RP, Paweł Kasprzak.

Obywatele RP zarejestrowali już własny Komitet Wyborczy. Wystartuje on tylko w wyborach do Senatu. W ciągu jednego dnia zebrano około 1500 podpisów.

Teraz ruch chce zebrać 2000 podpisów do 3 września pod kandydaturą Pawła Kaspraka. Jeżeli to się uda, będą wówczas chcieli, aby to właśnie Kasprzak, a nie Ujazdowski, walczył z kandydatem PiS.