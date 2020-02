,,Obwoźna trupa kodziarska'' w Pucku. Krzysztof Sobolewski: Oczekuję, że Kidawa-Błońska przeprosi

katolik 11.2.20 10:42

czy tak trudno zrozumieć ,ze ze zdrajcami Ojczyzny nie wolno się kumać,dno mor-społ-polit popslwiosnanowoczesna by teraz dopiero pokazało na co ich stać ,czy ma wam pokazać. Przestancie się do noich zwracać, niech robią co chcą ALE władzy nie mają!!