Obrzydliwy wpis Borowskiego! Oskarżenie Prezydenta poprzez pytanie sugerujące winę? Internauci bezlitośni

Marek Borowski, polityk i senator, udostępnił nieprawdziwe informacje w postaci pytania do Prezydenta Andrzeja Dudy. Obrzydliwy i tani chwyt populistyczny.

Na swoim profilu ba Twitterze Borowski oznaczając prezydenta Andrzeja Dudę podał dalej twitta następującej treści:

- SKANDAL!!!!! Ten chłopak to 21-letni Grzegorz Staromiejski, syn kuzynki prezydenta Dudy!!! Kilka dni temu został zatrudniony w kancelarii prezydenta jako degustator win za 6 000 zł miesięcznie!! NIECH POLSKA DOWIE SIĘ O NEPOTYZMIE!!!

Borowski posłużył się tanim populistycznym chwytem, chyba wyniesionym ze szkoleń partyjnych za czasów Jaruzelskiego, a mianowicie „zadał pytanie” do prezydenta o poniższej treści:

- Panie Prezydencie ⁦ @AndrzejDuda ⁩ ! Proszę niezwłocznie zdementować tę informację, bo jeszcze ktoś pomyśli,że to prawda…

Tzw. fake news szybko został wyjaśniony. A serwis Demagog pisze:

- W kancelarii prezydenta z całą pewnością nie zatrudniono sommeliera. Mężczyzna na zdjęciu to Grzegorz Nowowiejski. Jest on członkiem zarządu krajowego partii KORWiN. Jego zdjęcie i imię zostały wykorzystane do opracowania manipulacji, natomiast nazwisko zostało celowo zmienione, aby utrudnić weryfikację i możliwość odnalezienia tej osoby od razu

A także:

- Oryginalna informacja pochodzi z portalu Kobiety Lewicy. Sprawa ma już 3 lata. O sprawie pisały wtedy takie portale jak NaTemat czy Pikio. Grafika zniknęła jednak z internetu na jakiś czas. Teraz fake news powrócił

Panie Prezydencie ⁦@AndrzejDuda⁩ ! Proszę niezwłocznie zdementować tę informację, bo jeszcze ktoś pomyśli,że to prawda... pic.twitter.com/MWI18bQSWC — Marek Borowski (@MarekBorowski) September 25, 2020

PRZEPROŚ KOMUCHU ZA TE ŁGARSTWAhttps://t.co/D3HZkwSQBR — Brat Wodza 🇵🇱 (@BratWodza) September 26, 2020

Panie Borowski, daj pan sobie spokój i przestań ploty roznosić.

Tu nie magiel! — Autolikos (@Autolikos1) September 25, 2020

Rozumiem, że jak dałbym grafikę z pana zdjęciem i z komentarzem, że to pierwszy komunistyczny kosmonauta, który wylądował na Jowiszu to też by Pan uwierzył? To przecież jest fejk Towarzyszu. — Mateusz Lewicki 🇵🇱 (@lewicki_mateusz) September 25, 2020

mp/twitter/demagog.org/tvp.info