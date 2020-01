Obrzydliwy komentarz ks. Lemańskiego ws. Benedykta XVI. Mocna odpowiedź ks. Isakowicza - Zaleskiego

bogdanus 14.1.20 10:26

W miłosierdziu Bóg daje nam B16 papieża emeryta by prostował ścieżki w ciężkim czasie dla KK. Nawet hierarchom nie można wierzyć w nauczaniu o zbawieniu. Są to czasy kiedy to wilki chcą uchodzić za owieczki.

Zepsucie w KK miało nastąpić by ujawniły się nieprawe serca wiernych i duchownych, prawi zostaną wierni nauce Jezusa. B16 pomaga wytrwać wiernym w przeciwieństwie do Franciszka mąciciela.