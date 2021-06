Obrzydliwy fake „GW” i TOK FM. Prof. Czarnek: Absolutny skandal!

„Gazeta Wyborcza” i TOK FM przekonywały, że przed uroczystością 60-lecia zespołu szkół im. M. Konopnickiej w Łukowie, w której uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, dyrekcja placówki nakazała rodzicom dzieci z niepełnosprawnością wcześniej odebrać je ze szkoły. To fake news. Uczniowie z niepełnosprawnością uczestniczyli zarówno w przygotowaniach do wizyty, jak i w samej wizycie. „Obrzydlistwo” – ocenia fake newsa „GW” i TOK FM sam prof. Czarnek.

W środę 60-lecie swojego istnienia obchodził Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Łukowie. W uroczystościach z tej okazji udział wziął minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, który chciał osobiście podziękować kadrze szkoły za ogromny wkład włożony w edukację, zwłaszcza w edukację dzieci z niepełnosprawnościami. Z uwagi na indywidualne możliwości dzieci, dyrekcja szkoły skróciła zajęcia lekcyjne i poinformowała rodziców, że jeśli uważają to za stosowne, mogą odebrać dzieci szybciej ze szkoły.

Nie chodziło jednak o przymus, a o to, aby nie zmuszać do udziału w uroczystościach dzieci, dla których mogłoby być to uciążliwe. Tymczasem wedle „Gazety Wyborczej” i TOK FM, dyrekcja zakazała uczniom z niepełnosprawnością uczestniczyć w spotkaniu z ministrem.

Na fake newsa szybko odpowiedzieli w mediach społecznościowych rodzice uczniów. Teraz na antenie TVP Info odniósł się do niego również szef MEiN.

- „To jest absolutny skandal z udziałem dziennikarzy GW i TOK FM – pani Gmiterek-Zabłockiej. Rano, jak usłyszałem te informacje, wysłałem panią kurator, żeby je sprawdziła. Pani kurator po wnikliwym zbadaniu sprawy stwierdziła, że nic takiego nie miało miejsca. Wszyscy rodzice z dziećmi byli zaproszeni na jubileusz”

- podkreślił minister.

Dodał, że dzieci wspólnie z rodzicami angażowały się też w przygotowanie jubileuszu.

- „Wszystko to, co zostało nakręcone przez dziennikarzy TOK FM, Gazety Wyborczej i niektórych nieodpowiedzialnych polityków, powinno być przedmiotem wielkich przeprosin pod adresem społeczności zespołu placówek im. Marii Konopnickiej w Łukowie. W szczególności dzieci i młodzieży, które cieszyły się od dawna na ten jubileusz i przygotowywały go osobiście. A zatem przeprosiny ze strony dziennikarzy TOK FM i Gazety Wyborczej pod adresem dzieci, młodzieży i rodziców dzieci niepełnosprawnych z tego zespołu placówek w Łukowie. Nic innego sobie nie wyobrażam, bo to jest obrzydlistwo psuć święto dzieciom w tego rodzaju placówkach i przy okazji tak wspaniałego jubileuszu”

- zaznaczył.

kak/tvp.info.pl