OBRZYDLIWE! Partner Rabieja chwali się półnagim zdjęciem z łóżka

Krzysiek 23.8.19 9:24

To jest szatański znak czasu: to co dawniej było powodem do wstydu, teraz jest powodem do dumy. Rabiej pewnie by zarechotał i zapytał: - A co to jest wstyd? Oj, warszawka...



PS.

Kawał (trochę smutny, ale dający do myślenia):



Rok 2000. Matka do ojca: - W pokoju syna znalazłam pisma pornograficzne. Ojciec: - Jak wróci to dostanie lanie i mu się odechce.



Rok 2019. Matka do ojca: - W pokoju syna znalazłam pisma pornograficzne. Ojciec: - Z kobietami? Matka: - Tak. Ojciec: - Całe szczęście...