Obrączka to obnoszenie się z heteroseksualizmem? Poseł K'15 o odlocie Śmiszka

Trzeba napisac jedno - Sekta LGBT to nie sa żadni tam "homosie".

Sekta LGBT to są ludzie wyznający ideologię LGBT, w większości heteronormatywni.

Niestety dookoła Sekty zgromadzono całą masę ludzi oszukanych i oszukanych homosiów.

Bijąc ich nie osłabia się Sekty tylko ją wzmacnia, zrozumcie to w końcu. Gdy patrioci chcieli poskromic Marsz Dominacji LGBT nie powinni skakac z łapami, bo to oni sa tam stroną słabszą i skazaną na zniszczenie.

Patrioci powinni stosowac taktykę Gandhiego - bierny opór, ulotki, modlitwa i pieśni religijne albo patriotyczne, ale te smutne.

Policja by ich oczywiście spałowała i zagazowała, i teraz dzięki temu Sekta by była wbita pół metra w ziemię.

