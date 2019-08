Obietnice Biedronia. Zaskakujący komentarz Terlikowskiego

Na szczęście. Aborcja na życzenie, które znajduje się w programie lewicy jest niemożliwa, bo do tego trzeba zmienić konstytucję (Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Zolla uznał za niekonstytucyjną nawet aborcję z przyczyn społecznych, trudno więc uznać, że aborcja na życzenie byłaby dopuszczalna).

Zniesienie klauzuli sumienia też wymagałoby zmiany konstytucji, bo i w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego wydał wyrok chroniący prawa lekarzy do wolności sumienia.

Robert Biedroń z Adrianem Zanbergiem mogą więc obiecywać, co chcą, ale najpierw musieliby mieć większość wymaganą do zmiany konstytucji, a nie tylko zwyczajną większość konieczną do zmiany prawa.