Obcinanie pazurków kotom jest ,,nieludzkie'', a zabijanie dzieci jest ok. Absurd w Nowym Jorku

Cogito ergo sum 23.7.19 21:13

Część ludzi na świecie zamieszkała w domu wariatów. Inteligencja boi się o tym mówić, a to oznacza, że żyjemy w świecie miękkiego totalitaryzmu intelektualnego. Kwestią czasu jest przejście do rzeczywistego totalitaryzmu. Świat nie może istnieć bez zasad. Dyktatura ma swoje zasady. Jeżeli odrzucamy naturalne prawo moralne, to ludzie muszą stworzyć nowe, swoje. To jednak przekracza ich kompetencje i prowadzi do zbrodni.