Obajtek przypomina słowa Tuska i odpowiada opozycji: My nie chcemy sprzedać Lotosu Rosjanom!

„Opozycja organizując dzisiaj serię konferencji ujawnia prawdziwy cel swoich ataków, czyli zablokowanie fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS” – napisał na Twitterze prezes PLN Orlen Daniel Obajtek.

Wcześniej podkreślał on w rozmowie z Polską Agencją Prasową, „Gazeta Wyborcza” udostępniła nagrania sprzed kilkunastu lat, co do których nie ma pewności czy nie zostały zmanipulowane. Podkreślił, że on musi koncentrować się nad tym co zaczął w Orlenie i nikt go nie zastraszy.

O sprawie mówią też oczywiście politycy opozycji. Odnosząc się do tego, Obajtek napisał że opozycja:

„W brudnej kampanii sprzeciwia się budowie silnego koncernu multienergetycznego. My nie chcemy sprzedać Lotosu Rosjanom”.

dam/twitter,tysol.pl