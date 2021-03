Obajtek składa do CBA wniosek o weryfikację jego finansów

"Składam do @CBAgovPL wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021" – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Informację tę przekazał także podczas briefingu prasowego Maciej Zaborowski, pełnomocnik prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Oświadczył on, że z inicjatywy prezesa Orlenu składa w dniu dzisiejszym wniosek do CBA o ponowne przeprowadzenie kontroli majątku Daniela Obajtka.

Zborowski dodał też, że oświadczenia prezesa Orlenu były wielokrotnie badane przez różne służby, co miało miejsce w czasie rządów PO-PSL.

"Pan Daniel Obajtek nie ma nic do ukrycia i wniosek o kontrolę CBA jest jego własną inicjatywą" – powiedział Zborowski.

"Składam do @CBAgovPL wniosek o weryfikację moich finansów do 16 marca 2021. Kontrola zostanie przeprowadzona przez właściwe służby, a nie posłów opozycji robiących happeningi przed moim domem. Nikt, swoimi absurdalnymi zarzutami, nie będzie blokował prowadzonej fuzji z Lotosem" – czytamy we wpisie prezesa Orlenu na Twitterze.

