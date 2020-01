O. Zygmunt Kwiatkowski SJ: Wszystko co czyni Jezus ma charakter egzorcyzmu

- Czasem deklaruje się dobre intencje, ale w sercu tai zło i to zło daje o sobie znac w bardzo konkretny soposob, przez grzeszne życie. Kto prawdziwie miłuje Boga, ten od zła jest daleko. (1 J 3,7-10) - pisze w mediach społecznościowych ks. Zygmunt Kwiatkowski, jezuita.

- Jezus nie przyszedł paktować z szatanem, ale po to „aby zniszczyć dziela diabla” i wszystko co czyni ma charakter egzorcyzmu. Jezus jest Zbawicielem w calej swojej misji, a misją Zbawienia było cale Jego życie. Nie można służyć dwom panom, bo jest to po prostu niemożliwe. Owszem, można udawac i zakłamac nawet samego siebie, ale w koncu wychodzi na jaw zdrada. - dodaje