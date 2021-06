O życiu prywatnym prezes PiS mówi niechętnie. Opowiedział jednak o miłości sprzed lat

Prezes PiS Jarosław Kaczyński całe swoje życie poświęcił polityce. Nie oznacza to jednak, że nie prowadził życia prywatnego. Choć stara się o nim nie opowiadać publicznie, to w jednym z wywiadów uchylił rąbka tajemnicy na temat swojej miłości sprzed lat.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości jest politykiem całkowicie oddanym swojej pracy. Nie wiemy zbyt wiele o jego życiu prywatnym. Chociaż 72-letni wicepremier pozostał kawalerem, w jednym z wywiadów z dziennikarzami „Gali” opowiedział nieco o swojej miłości z młodości. Związek ten zakończył się rozstaniem. Mimo to, jak podkreśla polityk, wciąż utrzymuje „rzadki, ale ciepły” kontakt z dawną wybranką.

- „Mówię to raz i nie chcę już do tego wracać: byłem w młodości zaangażowany emocjonalnie. To się skończyło rozstaniem. Większość moich znajomych miała już wtedy rodziny, bo w tamtych czasach ludzie szybciej się decydowali na małżeństwo”

- opowiadał lider Zjednoczonej Prawicy.

Później Jarosław Kaczyński zajął się karierą polityczną, starając się pozostać politykiem, nie celebrytą, nie pokazując publicznie życia prywatnego.

kak/o2.pl