O. Tadeusz Rydzyk: Zamykanie kościołów jest niedopuszczalne!

9.5.20 19:50

Jak żonglujesz przykazaniami to jest ich 10 i wszystkie jednakowo ważne ,przestrzegasz tak sumiennie wszystkich ?

Co mówi 3 przykazanie ? Jak czcisz Dzień Pański klęcząc przed telewizorem ? Przyjmujesz komunię świętą ? Co Jezus mówi w Ewangelii o tym ? Czy gdzieś jest zapisane ,że w razie choroby mamy nie chodzić do kościoła ,nie Jesus mówi ,,Przyjdzcie do mnie wszyscy ,którzy obciażeni jesteście ,a ja was pokrzepię ''

Łamanie 5 przykazania powiadasz ,a do sklepu chodzisz ? W sklepie się nie zarazisz ,no tak zaraz napiszesz ,że do sklepu trzeba ,bo jeść trzeba ,stara wasza śpiewka . Oczywiście konieczne jest zachowanie ostrożności i to w kościołach robimy wierni i księża .