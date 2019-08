o. Rostworowski: Eucharystia zawiera w sobie całą prawdziwą religię

V73 8.8.19 9:56

Ale pierdoły!

Dogmat o transsubstancjacji, czyli zamiany opłatka w Boga żywego, został ogłoszony na soborze Laterańskim dopiero w 1215 r. Czyli co, wcześniej apostołowie i chrześcijanie źle odczytywali Pismo Święte.

Myślę jednak, że to KRK się myli i zmienia naukę Chrystusa, a w Piśmie Świętym jest napisane:



z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego:

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam.



II przykazanie wykreślone przez KRK:

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.



Stawiam tezę, że KRK (jak mówił Jezus do faryzeuszy) to groby pobielone.