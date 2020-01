O perfidnych atakach na św. Jana Pawła II

Wojtek Polak 11.1.20 12:38

co prawda śwJPII błędy popełniał np Asyz86 ale przez pryzmat kilku błędów nie można patrzeć na całe jego życie. JPII zrobił bardzo dużo dla świata i KK.lewactwo wytykające mu tuszowanie pedofilii. nie tyle tuszował co był przekonany że to kolejna prowokacja czewfonej zarazy. cerwona zaraza podsyłała takich do seminariów mając nadzieje że ci dostaną się na wysokie ''stołki'' kiedy tak się jednak nie stało wtedy ich pozbawiali '' opieki'' {film Sekielskich 5 księży pedofilów było TW}. teraz lewactwo chroni pedofilów z środowiska ''seks eduktorów'' i czerfono-tęczofej zarazy. p. K S {tęczowy music box} molestował ponoć setki dzieciaków ale to nie ''klecha''więc lewactw jakoś szybko o ty zapomniało. głośno o tym nie można bo to postępowy jasno oświetlony jazzman.