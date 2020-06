O Panie, nie gardź modlitwą nieszczęśliwego grzesznika

Panie Jezu Chryste, Królu Królów, który masz władzę nad życiem i śmiercią. Ty znasz to, co jest ukryte i utajone, i żadne myśli ani pragnienia nasze nie są zamknięte przed Tobą.

O Panie, podtrzymaj mnie w mojej niedoli. Daj mi wdzięczną duszę, abym łaski Twej nigdy wzywać nie przestał. O Panie hojny najbardziej! Nie zważaj na wielość grzechów moich, lecz wybacz mi wszystko, co złe uczyniłem.

* * *

Duchu święty Boże

Miłości Przedwieczna Ojca i Syna!

Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń.

Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło.

Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi.

Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.