O. Leon Knabit: Wierzę w święty Kościół powszechny

Słowa te wypowiadamy, ilekroć w niedzielę i uroczystości wspólnie wyznajemy wiarę podczas Mszy Świętej – Eucharystii, a także indywidualnie w pacierzu. A co to znaczy wierzyć w Kościół?

Pamiętam, jak na naszych lekcjach religii w piątej klasie zastanawialiśmy się nad tym, jak się pisze słowo Kościół? Katecheta pragnął, by uczniowie zrozumieli raz na zawsze, że kościół pisany z małej litery, to jest świątynia, a Kościół z dużej litery – wspólnota wiernych uznających za Boga Jezusa Chrystusa, przyjmująca prawdy, które głosił i poddana władzy Jego Zastępcy na ziemi – Papieża i biskupów, którzy są przedłużeniem działalności apostołów, pierwszych uczniów Zbawiciela.

Kościół to wszyscy ochrzczeni z rodzicami, kapłanami i biskupami na czele, cały Lud Boży, odpowiedzialny za podtrzymanie i rozwój Królestwa Bożego na Ziemi. Jesteśmy dumni z powołania do życia Bożego. Nie lękajmy się wyznawać naszą wiarę słowem i czynem. Przejmijmy się troską o tych z najbliższego otoczenia, którzy mają dość Boga i Kościoła. Módlmy się za nich do ich Aniołów Stróżów, by wyjednali im powrót do Chrystusa, by nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.