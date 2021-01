O. Leon Knabit OSB: Owocem pandemii ma być nawrócenie!

W Nowym Roku zamiast myśleć o tym, jaki on będzie, pomyślmy, jakimi my będziemy. Czegośmy się nauczyli z tej pandemii. Czego będziemy się trzymali także w tym roku, a co trzeba będzie zmienić. Bądźmy pełni nadziei.

Zastanawiamy się nad tym, jaki on będzie ten Nowy Rok 2021… Absolutnie nie wiadomo. Czy przypuszczaliśmy rok temu, co nam przyniesie rok 2020? Ot gdzieś tam słyszeliśmy i czytali wiadomości, że w Chinach grasuje jakiś nowy wirus. No i od marca zaczęło się u nas. I tak trwa do dzisiaj i nie ma wcale nadziei, że zmieni się dużo na lepsze w roku, który rozpoczynamy. Nie wiemy, jakie będą skutki szczepień. Wirus jest nieobliczalny i może tak się zmienić, że nie będzie reagował na obecną szczepionkę. Oby tak nie było! A jak my przeżyliśmy ten rok? Owocem pandemii ma być nawrócenie, co przypomina Matka Boska w Medjugorje. Wielu katolików przeżyło bardzo głęboko niemożność uczestnictwa we Mszy i sakramentach. Gdy tylko trochę poluzowano, z radością wrócili do kościoła. Ale wielu odetchnęło z ulgą. A to się nie musi. I nie idą, chociaż już mogą. Księża proboszczowie opowiadają, że w wielu kościołach wierni nie wypełniają nawet miejsc, na które pozwalają obecne ograniczenia. Mówiąc z odrobiną humoru, Pan Bóg, który wszystkich kocha, myśli, co by tu jeszcze zrobić, żeby i oni się nawrócili?

Święty nasz Papież napisał:

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.

Pamiętajmy: nigdy nie jest za późno i powtarzajmy to tym, którzy wątpią i tracą ducha. Do siego Roku!

Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

