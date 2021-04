O. Leon Knabit OSB: Jesteśmy świadkami wielkiego ataku na Kościół

Trzeba na to popatrzeć z szerszej perspektywy: jesteśmy świadkami wielkiego ataku na Kościół, na jego wartości, na świątynie, na ludzi świeckich i duchownych. Wirus jest jeszcze jednym pretekstem, by w trosce o zdrowie społeczeństwa oddalić ludzi od Kościoła i od praktyk religijnych.

Mimo, iż w tym trudnym roku jakoś się odnajdujemy, stawiamy sobie pytanie, jak długo to potrwa i co będzie dalej? Trzeba na to popatrzeć z szerszej perspektywy: jesteśmy świadkami wielkiego ataku na Kościół, na jego wartości, na świątynie, na ludzi świeckich i duchownych. Wirus jest jeszcze jednym pretekstem, by w trosce o zdrowie społeczeństwa oddalić ludzi od Kościoła i od praktyk religijnych. Nawet jeśli pandemia ustanie, nie zmniejszy się potop fałszywych informacji oraz działań gospodarczych, przez które znów jedni się będą bogacili, a inni ledwie będą wiązać koniec z końcem. Nie zanosi się na to, by możni tego świata zaczęli działać kierując się prawdą i miłością bliźniego.

Naszą siłą i nadzieją jest Chrystus, który powiedział, „Ja jestem Prawdą” i „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. I tego się trzymamy.

Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

CSPB.pl