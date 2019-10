O. Leon Knabit: My już jesteśmy z Chrystusem osadzeni w niebie

JS 18.10.19 13:02

Z tego co dowiedziałem się z objawień tzw. prywatnych to wszyscy jesteśmy póki co osadzeni w PIEKLE ! Mamy gotowy bilet do piekła i zapewnione tam straszne "mieszkanie" ! Nikt nie może zasłużyć sobie na Niebo swoimi uczynkami. Jedynie Matka Najświętsza okazała się doskonała jako człowiek i została przeniesiona wprost do Nieba, przed Oblicze Najwyższego. A to co może nam pomóc w otrzymaniu Zbawienia od złego to wołanie o MIŁOSIERDZIE BOŻE i przyznanie się do grzechów (błędów wobec Nauki Jezusa).

Króluj nam Chryste

Pozdr..