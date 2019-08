o. Leon Knabit: Muszę się bronić, jak św. Paweł

Uczniowie Jezusa nazywali go Mistrzem i Panem, ale nie mogli do końca odgadnąć, kim On jest. Pytali Go zniecierpliwieni: „Kimże Ty jesteś?” (J 8,25). A i dzisiejszy poszukujący człowiek też jest często poirytowany tym, że prawdy o Bogu nie są w Piśmie Świętym podane w sposób jasny, systematyczny, wykluczający wszelkie wątpliwości. Pan Bóg mógł przecież przedstawić niezbite dowody na swoje istnienie, podać jednoznacznie swoje Imię i wyjaśnić precyzyjnie jego sens i znaczenie. Podać dokładnie, jak to było ze stworzeniem świata, jak z ewolucją, kiedy to wszystko było i ile lat to trwało. W którym roku urodził się Pan Jezus, ile lat nauczał. Co to jest Trójca, na czym polega dokładnie Przeistoczenie. Co to jest niebo, piekło i czyściec, czy to jest tylko stan, czy też i miejsce. Które rzeczy w Piśmie są absolutnie prawdziwe, a które są tylko powiastkami mającymi przekazać budujące treści.