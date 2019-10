O. Leon Knabit: Fakty temu przeczą. Tym gorzej dla faktów

lkxdfghjnx 22.10.19 10:19

W kwestii faktów naukowych to historia KK jest mniej więcej taka:

Najpierw nic nie wiedzieliśmy na pewno, więc wierzyliśmy, że to co w biblii napisane to prawda.

Potem nauka dowodziła, że jest inaczej, to KK stosowne dzieła wpisywał na indeks (Kopernik, Galileusz...) a, kiedy jeszcze mógł, to fizycznie ścigał naukowców (Giordano...).

Mijało jakieś sto lat i KK półgębkiem przyznawał, że nauka jednak ma rację, ale wcale nie dowodzi to nieprawdziwości księgi, bo teraz trzeba ja czytać nie wprost, tylko alegorycznie.

I w ten sposób coraz to więcej kawałków tego zbioru to już tylko alegorie...