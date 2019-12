O. Leon Knabit: Co robić, gdy zdradził małżonek?

Katolicka Kretynizacja Polski 28.12.19 12:54

Knabit! stary katolicki onanisto-koniobijco robiący sobie dobrze w klasztornej celi, co ty możesz wiedzieć o małżeństwie i zdradzie? byłeś żonaty wiesz co to seks z żoną albo kochanką?