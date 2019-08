O. Kowalczyk: Nie musimy tłumaczyć się tęczowemu aktywiście, który oskarża Kościół o brak miłości

- „Twój post narusza standardy społeczności w zakresie treści propagujących nienawiść. Nikt inny nie może zobaczyć Twojego posta. Stosujemy te standardy, ponieważ chcemy, aby dyskusje na Facebooku były pełne szacunku” – w ten oto sposób Facebook przywołał mnie do porządku, cenzurując mój wpis. A co było we wpisie? Zdjęcie z jakiejś parady równości: dwóch półnagich panów w obrożach itp. Ale to raczej nie o zdjęcie chodziło, które – można przypuszczać – dla władz Facebooka ilustruje dumę, wolność i nowoczesność. Zapewne chodziło o cytat, jaki zamieściłem jako komentarz do zdjęcia: „Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie” (List do Rzymian 1,27). Tym samym natchnione dla chrześcijan pismo Pawła Apostoła zostało uznane za „propagujące nienawiść”. - czytamy