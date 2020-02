O. James Martin SJ twierdzi, że papież popiera jego ,,posługę'' LGBT

Na nagraniu o. Martin mówi o tym, że rozmawiał z papieżem Franciszkiem o „katolikach LGBT” i „wyciągnięciu do nich ręki”. Stwierdził, że było to dla niego bardzo zachęcające i inspirujące. Powiedział m.in.: „grupą, która czuje się najbardziej marginalizowana w Kościele to ludzie LGBT. Są oni obrażani, wykluczani, prześladowani (...) i mogą naprawdę czuć się tak, jakby to nie był nawet ich Kościół. (...) Wielu ludzi LGBT być może nigdy nie słyszało słów lesbijka, gej, biseksualny czy transpłciowy wspomnianych w jakikolwiek inny sposób niż negatywny”. Autorzy nagrania zilustrowali tę wypowiedź zdjęciem „marginalizowanych” „ludzi LGBT” z liberalnej parafii pw. Św. Joanny d’Arc, którzy maszerują w homoseksualnej paradzie”.