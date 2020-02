O. James Martin SJ: Kościół dyskryminuje ,,pary małżeńskie'' LGBT

Ojciec James Martin SJ, lobbujący na rzecz homoseksualistów w Kościele, w swoim najnowszym wideo stwierdza, że zwalnianie w instytucjach katolickich pracowników, którzy są w związkach „małżeńskich” z osobami tej samej płci, jest „dyskryminacją”. To nie pierwsza taka kontrowersyjna wypowiedź amerykańskiego jezuity, kwestionująca równocześnie nauczanie Kościoła katolickiego.

„W USA Kościół musi przestać zwalniać ludzi LGBT, którzy są w związkach małżeńskich, ze stanowisk zajmowanych w instytucjach katolickich. Ponieważ jeśli będziecie zwalniać ludzi za to, że nie przestrzegają nauczania Kościoła, to będzie to dotyczyć dużo większej grupy niż tylko ludzie LGBT, którzy są w związkach małżeńskich” – argumentuje w swoim nagraniu o. Martin.