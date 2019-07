O. James Martin SJ: Kobiety powinny głosić kazania

Tomek 23.7.19 10:55

Kroczek po kroczku antykościół zmienia nasz Kościół. Czas nam się obudzić i oczyścić z tych masońskich pomysłów. Bo inaczej obudzimy się z ręką w nocniku albo gorzej. Gdyby Jezus Chrystus chciał aby kobiety były kapłankami to by je powołał również na swoje uczennice. Z wielu praktycznych względów oraz różnic między płciami byłoby to oczywiście błędne. Chłop jak widzi babę to po pierwsze jej nie słucha tylko ogląda i z kazania nici. To jeden z powodów.