O. Jacek Gniadek: Księżom homoseksualistom - post ścisły w każdy piątek! I przestaliby zaglądać na strony pornograficzne

- Zgadzam się z papieżem emerytem Benedyktem XVI, że rewolucja seksualna miała także negatywny wpływ na duchowieństwo. Ja do tego dorzucam jeszcze rezygnację w Kościele z suchych dni, czyli ścisłego postu cztery razy w roku prócz Wielkiego Postu. Brakuje nam dzisiaj ascezy. Gdyby tym księżom, którzy zgłosili się do profesora z problemem homoseksualnym, zaaplikować regularny post ścisły w każdy piątek, to po kilku tygodniach inaczej popatrzyliby na świat, a przede wszystkim na własne ciało. Przestaliby przede wszystkim zaglądać na pornograficzne strony w Internecie. Do tego dorzuciłbym im modlitwę myślną według św. Ignacego, by ich wyobraźnia była wypełniona Bożymi obrazami, ponieważ wszystko zaczyna się w głowie - pisze w mediach społecznościowych o. Jacek Gniadek SVD

- Czy to nie jest tak, że stanowisko części polskiego kleru wobec środowiska LGBT, które też jest różne, bo są w nim osoby wyważone i skrajne w swoich poglądach, czy to stanowisko nie przypomina stanowiska Sanhedrynu wobec Jezusa? Czy nie jest szukaniem kozła ofiarnego, którego trzeba wygonić z naszej ziemi, żeby poniósł nasze grzechy? Czy myślenie niektórych arcybiskupów nie przypomina mentalności arcykapłana Annasza, które polega na tym, że poświęcamy jednego, żeby innych ocalić? - mówi w deonie prof. Krajewski

- Widzę, że profesor naczytał się tekstów teologów pro LGBT, gdzie przez wszystkie przypadki odmieniają greckie słowa św. Pawła, których używa w kontekście homoseksualnego współżycia. Takim słówkiem jest np. malakia, które występuję w 6. rozd. 1. Listu do Koryntian. To co mówi profesor, brzmi może dla niektórych bardzo naukowo, ale o tym w angielskojęzycznej literaturze tematu głośno było ponad 30 lat temu. W seminarium zaglądałam do Sumy Teologicznej św. Tomasza, gdzie Doktor Anielski też rozpracowuje to słówko. Można je przetłumaczyć jako „effeminate” czyli zniewieściały. Najlepsze teksty na temat homoseksualizmu w Nowym Testamencie to były teksty Michaela Ukleja i Davida E. Malick. - zauważył duchowny