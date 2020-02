O. Gużyński: Kościół słono zapłaci za zaangażowanie polityczne

matis89 17.2.20 12:06

Co ten lewakoateista w sutannie bredzi. Jego kolega ojciec Oszust bardzo chętnie zapolitykował za invitro, aborcją, homosodomią, związkami partnerskimi, zdejmowaniem krzyży, gender... wspierają Hołownię. A obaj są z lewackiej grupy najbardziej oddanych sługusów Bergoglio Fałszywego Proroka Nie Katolika, który jest politykiem nad politykami, jest patronem lewackiej agendy politycznej i wprost uwielbia politykować i za to ma od nich wielki plus. W ogóle lewackoateistyczni kapłani w sutannach wręcz kochają politykowanie jak nikt. Tutaj polski KK przy nich zdecydowanie za mało odnosi się do polityki.