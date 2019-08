O. Gużyński atakuje Kościół w GW!

Po tym, jak w mediach społecznościowych dominikanin zamieścił wpis, w którym apelował o wysyłanie listów do krakowskiego hierarchy w celu zmuszenia go do dymisji, prowincjał o. Paweł Kozacki wysłał go na trzytygodniową kontemplację do klasztoru. Teraz na łamach „GW” ukazuje się wywiad, w któym O. Gużyński atakuje… Kościół: