O. Gniadek: W co wierzą katolicy w Polsce?

Tomek W. 8.8.19 14:16

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczony pod Ponckim Piłatem ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.



Amen.



W to wierze. Wierze w moich synków którzy są w niebie, i wierze w to że kiedyś się razem spotkamy. Wierze w to że dobry Jezus i Matka Boska się nimi zajmują i że opiekują się z góry swoim tatą, mamą i malutką Gabrysią.