o. Gabriele Amorth: Różaniec wywołuje paniczny strach u demona

stan 1.10.19 17:20

Od kiedy codziennie odmawiam cząstkę różańca, nie mam najmniejszych wątpliwości co do prawd naszej wiary i lepiej rozumiem prawa Boże i słowa Jezusa.

Łatwiej też zrozumieć to, co się dzieje w Polsce - bo nie docierało do mnie, jak można świadomie wybierać zło i służyć szatanowi.

Okazuje i, że ci ludzie ziejący nienawiścią nie znają Boga!