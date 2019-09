'O Boże, zapomniałam o in vitro!' Mowa-trawa i Kidawa na konwencji KO

Jahu 6.9.19 13:47

Takich farmazonów i banałów można się było spodziewać.. nie będzie raka, plastiku, smogu i ruskiego węgla... to ja pytam, ten ruski węgiel to zatrzymacie poprzez zamknięcie polskich kopalń bo przecież to robiliście od 30 lat..

kiedy mówi, że ludzie oczekują działania a nie wożenia się limuzynami.. to ja się pytam o kogo jej chodzi? no chyba o Trzaskowskiego i Rabieja bo to chyba oni powinni rozwiązać problem z g... które wypuścili do Wisły... a kto ratuje sytuacje rząd ..itd itd.