O. Adam Szustak OP: Halloween jest po prostu głupie, żenujące

zola 31.10.19 9:23

Halloween to prastary pogański celtycki obrządek starszy niż islam i chrześcijaństwo razem wzięte, proszę Państwa! Dziś skomercjalizowane święto z pięknego obrzędu Celtów stało się żałosną manifestacją nastolatków poprzebieranych za potworki. Celtowie świętowali go jak nasi Słowianie przełomem pazdziernika/listopada, gdyż wierzono, że wówczas granice między światem zmarłych, a żywych są najcieńsze. Przebierano się w duchy, by je odstraszyć, by Śmierć nie nękała żywych. To było przepiękne i wesołe święto ku czci zwycięstwa życia nad śmiercią. Proszę, zamiast je krytykować, doceńcie prastare tradycje przodków. A my mieliśmy swoje dziady, pogańskie zaduszki, równie piękne, co przerażające. Katolicy do dziś je obchodzą, ale w zmienionej przez duchowieństwo formie, odwiedzając groby zmarłych. Za czasów pogańskich grobów nie było, bo ciała palono, więc nasi przodkowie składali ofiary. Sami korzystacie z tradycji, którą krytykujecie. MYŚLCIE!