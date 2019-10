Nurowska w szoku: Przechodzę na emigrację wewnętrzną

Paweł 14.10.19 12:26

Cieszę się, że podjęła Pani decyzję o emigracji wewnętrznej, będzie czas na refleksję, to dobry krok :)



Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!"