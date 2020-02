NSA: dwie kobiety nie mogą być rodzicami wpisanymi do polskiego aktu urodzenia dziecka

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 11.2.20 17:55

To oczywiste świństwo i dyskryminacja.

NSA ma jakąś płciową obsesję.

Ciekawe co zrobią jak któreś z już wpisanych rodziców, zmieni płeć?

Wykreślą z rejestru np. biologicznego ojca?

Albo jak materiał genetyczny z komórki jednej kobiety, na drodze klonowania, zostanie wprowadzony do komórki rozrodczej innej kobiety i urodzi się dziecko.

I co? Bedą dwie mamy, jedna od komórki rozrodczej, czy ta druga od DNA?

itd, itp.

Debilizm NSA w przyszłości b≥ędzie jeszcze śmieszniejszy :))