Nożownik zaatakował w Niemczech. Są zabici i ranni

W mieście Wuerzburg w Niemczech doszło dziś do ataku nożownika. Według nieoficjalnych informacji dziennika „Bild” zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych. Policja potwierdza, że są ofiary śmiertelne, jednak nie precyzuje ich liczby.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych lokalna policja przekazała, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Napastnik został obezwładniony przy użyciu broni palnej. Podkreślono, że nie ma powodów przypuszczać, iż było dwóch sprawców.

- „Jest kilku rannych, a także ofiary śmiertelne”

- przekazała policja.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z dramatycznego zajścia. Na jednym z nich widać plamy krwi na ziemi. Na innym widzimy napastnika, który w rękach trzyma przedmiot przypominający nóż. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna atakował przypadkowe ofiary.

Updated:- According to German media report 2 people dead and multiple injured in a knife attack at Barbarossaplatz in #Wuerzburg.#amoklauf #würzburg #Germany

🎥BurekShakur

pic.twitter.com/saDVJGiJP3



