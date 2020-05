Nowy sondaż: Wysoka frekwencja i samodzielne rządy PiS. Koalicja Obywatelska daleko w tyle

Fryderyk 22.5.20 13:21

Wydaje mi się że wystawienie trzech wolnomularskich kandydatów sponsorowanych przez George Sorosa jest największym błędem tej kampanii popełnionym przez PO. Drugim było wystawienie dublera w miejsce Kidawy, ona jednak reprezentowała jakiś poziom kultury osobistej.

Trzaskowski sam się do tego przyznał że należy go Bildelberg Group,

Hołownia ma udowodnione, że sponsoruje go Project Syndicate Sorosa.

Co do PSL to wiemy o co chodzi.



Trzy szkapy masonerii wydają się dostawać zadyszki przed startem.