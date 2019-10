Nowy senator, Wadim Tyszkiewicz: Szkoda, że głosy oddane na PiS nie są jawne

Leon Napoleon 15.10.19 20:28

Pan Wadim Tyszkiewicz nie do końca rozumie zasady demokracji...

A szkoda!

Skąd pomysł nazywania programu 500+ przekupstwem, napełnianiem żłobu za "nam" zabrane pieniądze?? To którym WAM, IM należało "zabrać"??

W cywilizowanych krajach są pieniądze "na dzieci", a w POlsce sprowadza się te świadczenia do jałmużny, przekupstwa i na dodatek obraża się wszystkich świadczeniobiorców!

Co jest? Najbardziej szczekają beneficjenci z pierwszych stron gazet. To są krytycy pierwyj sort.

Nikt nikomu nie zabiera.

Państwo powinno wspierać rodziny z dziećmi.

Czy naprawdę lepiej było jak słyszeliśmy "piniendzy nie ma i nie będzie"???

Jak słyszę takie pretensje do garbatego, że ma proste dzieci...zastanawiam się czy ci mędrcy, krytykanci nie potrzebują konsultacji psychiatrycznej.

Mam dzieci i nie pobieram 500+!

Uważam, że jest to jeden z lepszych programów prospołecznych.