Nowy ruch Trzaskowskiego: Nie będę konkurował z PO

„Ten ruch ma być skonstruowany tak, by zagospodarować wszystkich” – mówi o swojej nowej inicjatywie politycznej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w Gdyni były kandydat na Prezydenta RP Rafał Trzaskowski zapowiedział założenie nowego ruchu obywatelskiego. Ma to być przestrzeń dla wszystkich grup, które opowiedziały się za kandydaturą Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Chociaż szczegóły działania nowego ruchu prezydent Warszawy ma przedstawić dopiero we wrześniu, to zapewnia, że nie będzie próbował konkurować z Platformą Obywatelską.

- „5 września podam więcej informacji na temat ruchu” – zapowiedział wiceprzewodniczący PO.

Trzaskowski podkreślił, że ruch ten w założeniu nie ma być ani partią polityczną, ani żadną formą konkurencji dla partii politycznych, ale ma być przestrzenią dla ludzi, którzy „chcą się zaangażować w bardzo konkretne projekty”:

- „Nie widzę tutaj konfliktu interesów, bo zupełnie inne zadania wykonuje partia polityczna, natomiast ten ruch ma być skonstruowany tak, by zagospodarować wszystkich innych”.

Te projekty mają polegać np. na zbieraniu podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw.

Pierwsze kroki natomiast prezydent Warszawy chce postawić na gruncie współpracy z samorządami.

kak/PAP, niezależna.pl