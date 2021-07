Nowy metropolita białostocki. Terlikowski: To dobry wybór

Dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję ojca świętego, który mianował bpa Józefa Guzdka, dotychczasowego biskupa polowego Wojska Polskiego, arcybiskupem metropolitą białostockim.

- „Archidiecezja Białostocka otrzymała nowego Arcybiskupa Metropolitę. Cieszymy się i przyjmujemy tę nominację otwartymi sercami. Na pewno czekają tu na niego nowe wyzwania, które będziemy wspólnie podejmować. Ufamy, że z Bożym błogosławieństwem, pod opieką Matki Bożej Miłosierdzia to dzieło będzie pięknie prowadzone”

- mówił po odczytaniu nominacji dotychczasowy administrator archidiecezji bp Henryk Ciereszko.

- „Życzę nowo mianowanemu arcybiskupowi, aby został u nas życzliwie przyjęty, mógł pięknie pracować, służąc lokalnej wspólnocie - wiernym świeckim i kapłanom, prowadząc ich drogami służby Bogu i Kościołowi. Cieszymy się, zapraszamy, czekamy w Białymstoku”

- dodał.

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio poinformował również, że wolą papieża Franciszka nowy metropolita białostocki będzie pełnił „posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego ordynariatu polowego do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez nowego ordynariusza wojskowego”.

Nominację skomentował w mediach społecznościowych red. Tomasz Terlikowski.

- „Biskup Józef Guzdek nowym metropolitą białostockim. To człowiek, który konsekwentnie załatwiał sprawy związane z przestępstwami seksualnymi w ordynariacie polowym. I odważnie promował szczepienia, zanim prosił o to minister. To dobry wybór. Błogosławieństwa Bożego dla biskupa!!!”

- napisał publicysta.

kak/poranny.pl, Twitter