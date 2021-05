Nowy Jork. Niesamowity akt wandalizmu. Zdewastowano pomnik ks. Jerzego Popiełuszki

Jak dowiadujemy się z lokalnych mediów, w Nowym Jorku na Greenpoincie zdewastowano pomnik śp. ks. Jerzego Popiełuszki. Do sprawy odniósł się także tamtejszy wydział ds. przestępstw z nienawiści.

Jak poinformowała policja nowojorska na Twitterze, "prowadzi intensywne śledztwo w sprawie wandalizmu pomnika Jerzego Popiełuszki, polskiego księdza zamordowanego w 1984 roku za działalność w Solidarności".

- "Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma to dla lokalnej Polonii" – czydamy dalej we wpisie.

Na dołączonym zdjęciu widać, jak wandale założyli na głowę rzeźby czarny worek, z którego wysypały się śmieci.

Tamtejsza policja prosi o konkakt osoby, które mogą coś wiedzieć w tej sprawie.

- "Pomnik Popiełuszki na Greenpoincie jest ważnym punktem orientacyjnym dla polskiej społeczności w Nowym Jorku, mieście stojącym na straży tolerancji i wolności. Ksiądz Popiełuszko walczył o te wartości przez całe swoje życie" – napisał na Twitterze konsul RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, dziękując policji za działania.

- „Potępiam dewastację pomnika księdza Jerzego Popiełuszki w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną szybko odnalezieni i ukarani. Takie akty wandalizmu są niedopuszczalne. USA kultywują pamięć o bohaterach, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc o wolność” – skomentował także na Twitterzez Chargé d’Affaires a.i. USA w Polsce – Bix Aliu.

We are vigorously investigating the vandalism of the statue of Jerzy Popiełuszko, a Polish priest murdered in1984 due to his work in Poland's Solidarity Movement. We are very aware of the significance to the @NYPD94Pct Polish community. If you have any info ☎️1-800-577-TIPS(8477) pic.twitter.com/3wsKl9bxWF