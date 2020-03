Nowy biskup w Świdnicy. To Marek MEndyk

Jan Radziszewski 31.3.20 14:11

Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.”



Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce.

Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu.

Pan pouczenia Orędzia

sobota, 28 marca 2020

23, 24, 25 III cz. I Na północne Włochy zrzucono coronawirusa w chemtrails/

Biskupie Gądecki, opamiętaj się wreszcie.

I Bogu świeczkę i diabłu ogarek w konsekwencji oznacza wszystko dla złego ducha/

Bóg zaś nie przyjmuje ochłapów bo Jest godzien wszelkiej chwały i tylko On

Poniedziałek, 23 marca

- Tak, na północne Włochy zrzucono coronawirusa w chemtrails.

Dlatego tak dużo go jest.

Dlaczego, Panie, na Włochów zrzucono i to na północ?

- Raz, że na Włochy, to mój dopust.

Dwa, z powodu ich współpracy z Chinami.

USA, i Rosja także, nie pozwalają na swobodę w takiej sprawie nawet krajom takim jak Włochy.



- A Twój przekaz [Panie] przeze mnie nic nie zmieni we Włoszech?

- Teraz nie zmieni. Przyjdzie jednak czas iż odniesie skutek.

- Dziękuję Ci Panie za wszystko dla Polski, za zatrzymanie chemtrails, a ściśle za zatrzymanie coronawirusa w nim i w ogóle wiele chemtrails w Polsce.

po to aby 3.000.000 Polaków zmarło na tego wirusa zredukowane do 200 osób do czerwca i w czerwcu 85 .000 ludzi oraz potem żeby zdechło jeszcze 30.000 Ukraiców

Za niewielką ilość zgonów do końca maja, za przypomnienie o spowiedzi generalnej, za to przede wszystkim, że jesteś naszym Królem na nowych zasadach od 20 lutego i za wiele innych rzeczy.

Uwaga - to

niech nam odpowie expert - skąd miały żydki tyle tj ogromne ilości - tego wirusa by zrzucać go z samolotów w strugach szatańskiego chemistrails