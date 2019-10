Nowy ambasador Izraela w Polsce. Kim jest Alexander Ben-Zvi?

List uwierzytelniający od nowego ambasadora prezydent Andrzej Duda przyjął 10 października. Jak słyszymy we wspomnianym nagraniu, od 36 lat pracuje on w izraelskim MSZ, zaś placówka w Warszawie będzie siódmą w jego karierze.

Nowy ambasador poinformował też, że to właśnie w Polsce, 30 lat temu, miała miejsce jego pierwsza misja dyplomatyczna, więc to dla niego powrót do znajomych miejsc.