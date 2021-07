Nowocześni, ale wierni tradycji. Premier: Obieramy ścieżkę podobną do Japonii

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył dziś w uroczystości otwarcia Ogrodu Japońskiego w Parku Śląskim. W czasie swojego wystąpienia zauważył, że Polska obiera podobny kierunek do Japonii, stawiając na nowoczesność, przy jednoczesnej trosce o własną kulturę i wiarę.

Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polski Ład charakteryzuje dążenie do równowagi.

- „W Polskim Ładzie szukamy równowagi, balansu pomiędzy wzrostem gospodarczym, czy dobrostanem społecznym, a innymi wartościami, takimi jak: kultura, rekreacja. To są ważne elementy, które wyznaczają jakość życia mieszkańców”

- zaznaczył.

Premier zwracał uwagę na bogactwo japońskiej kultury, którego państwo to strzeże mimo swojej nowoczesności.

- „Ale Japonia to jednocześnie supernowoczesny kraj. Dlatego w oparciu o to, co Japonia osiągnęła, możemy i my marzyć o tym, żeby w ciągu najbliższych kilku lat, a najpóźniej kilkunastu lat, osiągnąć wysoki poziom życia i poziom dochodu na głowę mieszkańca, porównywalny do Europy Zachodniej”

- mówił.

- „Japonia pokazała światu, że można być supernowoczesnym państwem, a jednocześnie dbać o swoją tożsamość, o swoją kulturę, obyczaje i tradycje. My, Polacy, też idziemy podobną ścieżką. Chcemy być bardzo nowoczesnym krajem, krajem zmodernizowanych dróg, nowoczesnych technologii, a jednocześnie zachować polską kulturę, polską wiarę, a tu na Śląsku zachować śląskie tradycje i kulturę. Japonia pokazuje, że to jest możliwe”

- dodawał.

kak/PAP