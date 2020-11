nowoczesne paliwo

Z roku na rok rośnie popularność ekogroszku. To nowoczesne i ekologiczne paliwo, które wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami i przede wszystkim ma niską szkodliwość dla środowiska. Dlatego właśnie doceniany jest przez klientów indywidualnych i firmy oraz staje się idealnym rozwiązaniem na rynku węgla.

Czym jest ekogroszek? Jakie piece działają na ekogroszek? Jakie parametry powinien mieć ekogroszek, żeby być dobrej jakości? Na co zwrócić jeszcze uwagę przed zakupem ekogroszku?

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek powstaje z węgla kamiennego. W przeciwieństwie do materiału źródłowego ma niższy stopień spiekalności i nie zawiera drobnej frakcji. To znaczy, że jest pozbawiony i miału, i dużych kawałków. I dlatego właśnie doskonale nadaje się do użycia w automatycznych dozownikach węgla. Specjalne piece (retortowe) również wykazują bardzo ekologiczne właściwości. Przede wszystkim emitują zdecydowanie mniej szkodliwych substancji – pyłów, tlenków węgla. Koniecznie trzeba przy tym pamiętać by opał był jak najbardziej suchy. Specjaliści zalecają więc kupno workowanego ekogroszku, ponieważ jest on lepiej chroniony przed wilgocią niż produkt sprzedawany luzem.

Jakie piece działają na ekogroszek?

Na szczególną uwagę zasługuje oczywiście nasz rodzimy ekogroszek. Wyróżnia się bardzo dobrą granulacją oraz właściwościami. Oczywiście można wybierać spośród szeregu różnych propozycji i dzięki temu bez problemu dobierze się idealne rozwiązanie do indywidualnych potrzeb. Ekogroszek powinien również posiadać niezbędne certyfikaty. Najwyższej jakości produkty o wysokim stopniu ekologiczności powinny mieć klasę A lub B wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Poza parametrami świadczącymi o swoistej ochronie środowiska naturalnego ekogroszek ma również określoną wartość opałową. Im wyższa kaloryczność, tym więcej uzyskanego ciepła. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę niską zawartość popiołu i siarki oraz spiekalność poniżej 20RI przy rozmiarach od 5mm do 25mm. Sam ekogroszek może być stosowany w trzech rodzajach kotłów – na przykład tych z palnikiem rynnowym, tłokowym, jak i retortowym.

Jakie parametry powinien mieć ekogroszek, żeby być dobrej jakości?

Najczęściej Polacy wykorzystują ekogroszek do ogrzewania budynków i mieszkań. Cenią ten rodzaj opału za wysoką wydajność, łatwość stosowania oraz parametry ekologiczne. I choć pozyskiwany jest z węgla kamiennego, to wykazuje zdecydowanie lepsze parametry. Sam ekogroszek powstaje z pokruszonego i przesianego węgla. Jest płukany i dzięki temu można pozbyć się miału, niepalnych frakcji oraz różny osobnych szkodliwych substancji, które w procesie spalania zanieczyszczają środowisko naturalne. Poza tym w procesie przygotowania opału obniża się również jego spiekalność. Tym samym zyskuje się bardzo wysoką wartość opałową przy znacznie mniejszej ilości popiołów.

Znormalizowana jest również wielkość ekogroszku. Ziarna od 5 do 25 mm doskonale sprawdzają się w podajnikach, a tym samym zwalnia się użytkowników z konieczności regularnego dosypywania opału i pamiętania o szeregu różnych ważnych czynności. W wielu wypadkach wystarczy zasobnik uzupełnić raz na tydzień. W efekcie mamy święty spokój, czas wolny i większy porządek. Poza tym w procesie spalania ogranicza się emisję tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach, czyli (w dużym skrócie) minimalizuje się tak szkodliwy smog. Decyzja o zmianę opału na ekogroszek nie dotyczy więc tylko jednego gospodarstwa, ale jest troską o jakość powietrza w okolicy oraz globalną ochronę środowiska.

Na co zwrócić jeszcze uwagę przed zakupem ekogroszku?

Sam ekogroszek występuje w różnych odmianach i parametrach. Bardzo uważnie trzeba wybierać opał, ponieważ nie każdy będzie spełniał surowe normy, jak i nie każdy powinie się w ogóle ekogroszkiem nazywać. Trzeba uważać na podróbki, które są mieszaniną niskiej jakości miału węglowego oraz substancji niewiadomego pochodzenia. Takie produkty nie będą ani kaloryczne, ani ekologiczne. Dlatego właśnie zawsze i bezwzględnie należy sprawdzać wszystkie certyfikaty wystawione przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. To gwarancja najwyższej jakości standaryzowanego ekogroszku. Poza tym zawsze trzeba sprawdzić wilgotność ekogroszku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Mokre worki powinny być sygnałem ostrzegawczym. W tej materii wiele zależy od tego, gdzie ekogroszek był przechowywany. Choć tańszy jest ten sprzedawany luzem, wymaga oczywiście odpowiedniego miejsca składowania. Produkty w workach są droższe, ale łatwiejsze w składowaniu i transporcie.

Wielu użytkowników ekogroszku zwraca uwagę na zjawisko pocenia się opału. Jest ono bardzo szkodliwe dla podajnika, pieca i elementów zasobnika i znacząco skraca ich żywotność na przykład poprzez powstawanie korozji. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się przede wszystkim zbyt dużą wilgotność węgla. Może wynikać ona ze złego przechowywania lub też zakupu złego produktu. Poza tym warto zwrócić uwagę na różnicę temperatur między miejscem składowania a kotłownią. Na pocenie wpływa również zbyt niska temperatura na piecu. To może być szkodliwe nie tylko dla samego zasobnika, ale także dla komory spalania, komina i pozostałych elementów grzewczych.